Президент присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям та удостоїв їх орденами "Золота Зірка".

Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента.

Посмертно став Героєм України старшина 1 статті Євгеній Олегович Лемешенко, який був командиром елітної групи Сил спеціальних операцій, а до війни – вчителем фізичного виховання та тренером з рукопашного бою. Євгеній віддав своє життя під час виконання бойового завдання в Курській області РФ 16 вересня 2024 року.

Також за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Зеленський постановив присвоїти посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" старшому матросу Очеретному Максиму Михайловичу. Він у листопаді 2023 року добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Загинув 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі урочища Яблуневе Курської області.

Став Героєм України майор Козуб Ярослав Віталійович, який вже є повним кавалером ордена «За мужність». Ордени йому вручили у 2017, 2020 та 2022 роках.

Відповідні укази Володимир Зеленський підписав сьогодні, 6 лютого.