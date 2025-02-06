У Одеській обаласті "на гарячому" затримали двох агентів РФ, які планувати пустити під укіс вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Затриманими виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали «легкі» гроші на тематичних Телеграм-каналах. Там їх «побачив» та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.

Мешканці Білгород-Дністровського району у месенджері отримали від співробітника спецслужб РФ замовлення на диверсії на об’єктах Укрзалізниці в Одеській області. за це пропонували грошову винагороду.

Юнаки погодили з куратором план диверсії, обрали ділянку залізниці та підготували необхідні інструменти. Наприкінці січня вони демонтували частину залізничних елементів на відрізку 20 метрів та встановили штирі на рейки. Це могло спричинити катастрофічні наслідки – сходження потягів із рейок, загибель пасажирів і руйнування стратегічних вантажів.На цьому етапі підготовки диверсії обидвох диверсантів затримали співробітники СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора затримали юнаків, які готували диверсію на Одещині

Фото: СБУ Вилучені докази

У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби РФ сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим молодикам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.