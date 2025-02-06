Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000

Міністр оборони Себастьян Лекорню, який анонсував передачу літаків, не уточнив їхню кількість.

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на соцплатформі X. 

Лекорню не уточнив кількість літаків, які Париж передав Києву.

“6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну”, ‒ написав міністр.

Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, а тепер братимуть участь у захисті українського неба.

На початку січня Avions Legendaires написали, що вже у січні Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies