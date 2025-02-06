Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на соцплатформі X.

Лекорню не уточнив кількість літаків, які Париж передав Києву.

“6 червня 2024 року президент Еммануель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну”, ‒ написав міністр.

Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, а тепер братимуть участь у захисті українського неба.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

На початку січня Avions Legendaires написали, що вже у січні Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.