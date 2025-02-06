Спростили процедуру отримання громадянства для подружжя захисників України

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4191-ІХ, який забезпечує спрощене отримання українського громадянства для другого із подружжя військовослужбовця громадянина України.

Про це повідомили у МВС.

Раніше це право мали тільки подружжя іноземців та осіб без громадянства, які проходили службу в ЗСУ, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту. Тепер застосовано ширший перелік військових формувань.

Якщо раніше потрібно було офіційно виходити із громадянства своєї країни протягом двох років, то тепер для цього достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Також другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства.

Якщо другий із подружжя захисника України раніше був громадянином України, але втратив цей статус, він може поновити громадянство за спрощеною процедурою.

Також документ надає право іноземцю, який проживав на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх 5 років та членам його сім’ї, які також з ним прожили в Україні не менше 5 років на підставі посвідки на проживання, одночасно подати заяву на отримання дозволу на імміграцію.

Крім цього оновлено поняття «приймаюча сторона» у законодавстві, щоб уникнути правових розбіжностей.