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Викрили посадовців, які привласнили понад 100 млн грн на закупівлях для військових

Кошти вкрали під час закупівлі паливної деревини для потреб ЗСУ. 

Викрили посадовців, які привласнили понад 100 млн грн на закупівлях для військових
Викрили посадовців, які привласнили понад 100 млн на закупівлях для ЗСУ
Фото: ДБР

Повідомили про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Зловмисники заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у ДБР. 

Організував схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

Усього встановили 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Викрили посадовців, які привласнили понад 100 млн на закупівлях для ЗСУ
Фото: ДБР
Викрили посадовців, які привласнили понад 100 млн на закупівлях для ЗСУ

П’ятьом учасникам організованої  групи повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

  • За матеріалами БЕБ судитимуть 6 учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами.
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