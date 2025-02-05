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Президент підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня.

Президент підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження  воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться в картках законів №12404 і №12405.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня. 

Верховна Рада підтримала ці закони ще 15 січня. Це вже 14-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення.

  • Тим часом Міністерство оборони України планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де людина стоїть на обліку.
  • Верховна Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.
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