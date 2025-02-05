Президент підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться в картках законів №12404 і №12405.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня.

Верховна Рада підтримала ці закони ще 15 січня. Це вже 14-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення.