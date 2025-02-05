Президент підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це йдеться в картках законів №12404 і №12405.
Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня.
Верховна Рада підтримала ці закони ще 15 січня. Це вже 14-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Тим часом Міністерство оборони України планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де людина стоїть на обліку.
- Верховна Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.