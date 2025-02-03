До суду скерували справи генерала РФ та 10 його підлеглих, які створили найбільшу катівню у Херсоні

генерал РФ та 10 його підлеглих, які створили найбільшу катівню у Херсоні

До суду скерували обвинувальний акт щодо 11 співробітників МВС РФ, які створили та забезпечували функціонування найбільшої катівні у Херсоні.

Як зазначили у Офісі генпрокурора та Нацполіції, у червні 2022 року співробітників МВС РФ відрядили на тимчасово окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб приховати їхню особистість, їм змінили анкетні дані.

Очолив незаконно створене «временное управление мвд россии в Херсонской области» 47-річний російський генерал-майор МВС РФ. Його заступниками стали двоє полковників російської поліції.

Вони контролювали ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) у Херсоні. У липні 2022 року його очільником став 38-річний старший лейтенант російської поліції з позивним «Злий». Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції РФ зайняли керівні та рядові посади в цій установі.

Вони незаконно ув’язнили щонайменше 183 цивільних осіб, піддаючи їх систематичному фізичному та психологічному насильству. Встановлено факти побиття, катування електричним струмом, зокрема статевих органів, та інших жорстоких знущань. Один із обвинувачених причетний до умисного вбивства ув’язненого.

Полонених змушували до примусової праці, застосовуючи насильство та погрози. Також обвинувачені організували та забезпечили примусове голосування ув’язнених у псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу РФ, змушуючи голосувати під загрозою фізичних покарань.

У жовтні 2022 року, за участі обвинувачених, щонайменше 60 цивільних осіб примусово вивезли із захопленого ІТТ на лівобережжя Херсонської області та інші окуповані території. Лише дев’ятьох із них згодом вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Місце перебування решти залишається невідомим.

Десятьом російським поліцейським інкримінується причетність до порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

А ще одному фігуранту інкриміновано пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 ККУ). Йому загрожує перебування за ґратами строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.