Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
ГоловнаПраво

До суду скерували справи генерала РФ та 10 його підлеглих, які створили найбільшу катівню у Херсоні

Обвинувачені створили та контролювали ізолятор тимчасового тримання у Херсоні.

До суду скерували справи генерала РФ та 10 його підлеглих, які створили найбільшу катівню у Херсоні
генерал РФ та 10 його підлеглих, які створили найбільшу катівню у Херсоні
Фото: Нацполіція

До суду скерували обвинувальний акт щодо 11 співробітників МВС РФ, які створили та забезпечували функціонування найбільшої катівні у Херсоні.

Як зазначили у Офісі генпрокурора та Нацполіції, у червні 2022 року співробітників МВС РФ відрядили на тимчасово окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб приховати їхню особистість, їм змінили анкетні дані.

Очолив незаконно створене «временное управление мвд россии в Херсонской области» 47-річний російський генерал-майор МВС РФ. Його заступниками стали двоє полковників російської поліції.

Вони контролювали ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) у Херсоні. У липні 2022 року його очільником став 38-річний старший лейтенант російської поліції з позивним «Злий». Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції РФ зайняли керівні та рядові посади в цій установі.

Вони незаконно ув’язнили щонайменше 183 цивільних осіб, піддаючи їх систематичному фізичному та психологічному насильству. Встановлено факти побиття, катування електричним струмом, зокрема статевих органів, та інших жорстоких знущань. Один із обвинувачених причетний до умисного вбивства ув’язненого.

Полонених змушували до примусової праці, застосовуючи насильство та погрози. Також обвинувачені організували та забезпечили примусове голосування ув’язнених у псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу РФ, змушуючи голосувати під загрозою фізичних покарань.

У жовтні 2022 року, за участі обвинувачених, щонайменше 60 цивільних осіб примусово вивезли із захопленого ІТТ на лівобережжя Херсонської області та інші окуповані території. Лише дев’ятьох із них згодом вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Місце перебування решти залишається невідомим.

Десятьом російським поліцейським інкримінується причетність до порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. 

А ще одному фігуранту інкриміновано пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 ККУ). Йому загрожує перебування за ґратами строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies