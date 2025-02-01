В Одесі поліцейські розслідують смерть малолітнього хлопчика

Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці виявили у морозильній камері.

В Одесі поліцейські розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика, повідомили у Національній поліції.

Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці виявили у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі.

Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі.