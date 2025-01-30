Упродовж року прикордонників намагалися підкупити понад 400 разів

Упродовж 2024 року прикордонники припинили 436 спроб підкупу на суму понад 7,1 млн грн.

У ДПСУ зазначили, що у 2023 було припинено 464 спроби на суму 4 млн грн.

А від початку введення в Україні правового режиму воєнного стану прикордонники припинили 1320 спроб надання неправомірної вигоди у національній та іноземній валюті на загальну суму понад 16,1 млн грн. У більшості випадках спроби підкупу чинили чоловіки, які у такий спосіб намагались незаконно залишити територію України.

Прикордонники кажуть, що протягом 2024 року відмовили у перетинанні державного кордону майже 59 тисячам громадян України, що на 17 % більше ніж у попередньому році.

У 2024 році викрили низку правопорушень і до уповноважених органів надіслано 175 повідомлень про виявлення в діях персоналу Держприкордонслужби різних ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості для внесення інформації до ЄРДР.

19 військовослужбовців затримали за сприяння протиправній діяльності на державному кордоні та зловживання впливом, 68 цивільних осіб – за сприяння протиправній діяльності на державному кордоні та 2 цивільних осіб за постачання неякісного військового майна до ДПСУ. 32 військовослужбовцям, яким інкримінують корупційні правопорушення, оголошено підозри.