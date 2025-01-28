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У Запоріжжі подружжя адвоката та працівниці правоохоронного органу заробляло на дезертирах

Сімейна пара системно надавала комплексну “послугу” для військовослужбовців – “дезертирство під ключ”.

У Запоріжжі подружжя адвоката та працівниці правоохоронного органу заробляло на дезертирах

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали у Запоріжжі адвоката та його дружину – працівницю правоохоронного органу, які підбурювали військовослужбовців на дезертирство, аби отримати за це гроші.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Сімейна пара системно надавала комплексну “послугу” для військовослужбовців – “дезертирство під ключ”.

“Інформація про “чарівного” адвоката, який, нібито, позбавляє обов’язку захищати Батьківщину, ширилася “сарафанним радіо” у військових частинах. Коли військовослужбовець дзвонив адвокату, той обіцяв за гроші допомогти йому самовільно залишити частину та потім здійснювати повний юридичний супровід у разі потреби”, ‒ зазначили у ДБР.

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Дружина адвоката мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів. Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, який до 1 березня продовжує термін добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ).

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