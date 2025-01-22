Наразі "на гарячому" затримано двох зловмисників.

У Закарпатській області викрили спробу переправлення до Румунії трьох чоловіків, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Прикордонники та співробітники НПУ на Закарпатті припинили спробу переправлення до Румунії трьох чоловіків”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної грошової винагороди у розмірі $8000 від одного з клієнтів.

Унаслідок проведених обшуків вилучено докази протиправної діяльності. Наразі затримано двох зловмисників.

У разі доведення вини учасників злочинних угруповань їм загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Правоохоронці підозрюють засновницю благодійної організації в тому, що вона організувала переправлення чоловіків за кордон. Жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників.