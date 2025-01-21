​Директора "Жовтневого спиртзаводу" підозрюють у мільярдному ухиленні від сплати податків

За даними слідства, ексдиректор діяв за сприяння посадовців Головного управління ДПС у Полтавській області.

Підозру отримав ексдиректор державного заводу "Жовтневий спиртзавод" на Полтавщині, який привласнив майже 2,5 млрд бюджетних гривень.

Про це йдеться у повідомленнях ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора.

За матеріалами справи, протягом 2020-2023 років фігуранти привласнили майже 2,5 млрд грн. Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний колишній директор. Він діяв за сприяння службових осіб Головного управління ДПС у Полтавській області та умисно ухилився від сплати акцизного податку.

Фото: Офіс генпрокурора Правоохоронці на території "Жовтневого спиртзаводу"

Щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори. Унаслідок таких дій бюджет не отримав майже 2,5 млрд грн.

Також перевіряється причетність службових осіб ГУ ДПС у Полтавській області до цього правопорушення. Правоохоронці провели обшуки у суб’єктів господарювання та посадовців державного підприємства і вилучили документацію щодо реалізації підакцизної продукції, а також відібрали її зразки.

Наразі ексдиректору підприємства-виробника повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.