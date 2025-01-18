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Посадовиця медзакладу Києва вимагала $5000 у військового за підтвердження інвалідності

Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак потрібно було її підтвердити. 

Посадовиця медзакладу Києва вимагала $5000 у військового за підтвердження інвалідності
Затримали посадовицю медзакладу Києва
Фото: Київська міська прокуратура

Заступниці директора столичного медзакладу повідомили про підозру через те, що вона вимагала 5000 доларів США у пораненого військового за підтвердження II групи інвалідності.

Про це пише пресслужжба Київської міської прокуратури. 

Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. За це з нього хотіли отримати 5000 доларів США. 

Вилучені під час обшуку гроші
Фото: Київська міська прокуратура
Вилучені під час обшуку гроші

За ці гроші жінка мала видати направлення на МСЕК та вирішити питання з  членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності. У разі відмови заплатити підозрювана запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде недостатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 210 тисяч гривень. За результатами обшуків у неї вдома на роботі вилучили майже 50 000 доларів США.

Їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу.

  • Тим часом ексголову ВЛК на Київщині підозрюють в організації схеми визнання непридатності до служби. Вартість "послуги" отримання фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку становила 10 000 доларів. 
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