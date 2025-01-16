Директор НАБУ поскаржився до ВРП на суддю Печерського районного суду

Директор Національного антикорупційного бюро подав скаргу до Вищої ради правосуддя, у якій просить притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду Києва.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У бюро зазначили, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила «низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону».

«Йдеться про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідувань. У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти. Загалом йдеться про дві суми: понад 4,1 млн грн та понад 15 млн грн», - озвучили подробиці в НАБУ.

Також бюро наголосило, що згадана суддя вже ухвалювала схожі сумнівні рішення, які стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя.

Центр протидії корупції уточнив, що ідеться про суддю Тетяну Ільєву.

"Суддю Ільєву обвинувачують у тому, що вона незаконно зняла арешт з 110,7 тисяч євро та 9,3 тисяч доларів. Зараз ця справа слухається у ВАКС... Зокрема, саме вона у свій час зобов'язувала генпрокурорку Венедіктову забрати у НАБУ справу про рекордний хабар в $5 млн. На щастя, реалізувати план не вдалося і ця справа вже принесла українській армії понад 300 млн грн. Також Ільєва ухвалювала потрібні Портнову рішення, зокрема у справі проти Віталія Шабуніна. Її рішення згодом Верховний суд скасував. А журналісти BIHUS.Info у 2021 році виявили у родини Ільєвої дорогі авто та заміський маєток, які задекларовані як "подарунки" від матері та тітки", - зазначили у ЦПК.