​ВРП: торік були звільнені 285 суддів

У 2024 році були звільнені 285 суддів.

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Зокрема, за загальними обставинами звільнили 248 суддів, 238 з яких подали заяви про відставку, а 10 звільнили за власним бажанням.

З-поміж звільнених у зв’язку з поданням заяв про відставку:

147 суддів місцевих судів;

66 суддів апеляційних судів;

6 суддів Верховного Суду;

7 суддів Вищого адміністративного суду;

3 судді Вищого господарського суду;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

37 осіб звільнили за особливими обставинами, зокрема: