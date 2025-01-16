​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
ГоловнаПраво

​ВРП: торік були звільнені 285 суддів

238 подали заяви про відставку.

​ВРП: торік були звільнені 285 суддів
мантія судді
Фото: sud.ua

У 2024 році були звільнені 285 суддів.

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

Підписуйтесь на наш Google News

Зокрема, за загальними обставинами звільнили 248 суддів, 238 з яких подали заяви про відставку, а 10 звільнили за власним бажанням.

З-поміж звільнених у зв’язку з поданням заяв про відставку:

  • 147 суддів місцевих судів;
  • 66 суддів апеляційних судів;
  • 6 суддів Верховного Суду;
  • 7 суддів Вищого адміністративного суду;
  • 3 судді Вищого господарського суду;
  • 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

37 осіб звільнили за особливими обставинами, зокрема:

  • за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 31 суддю;
  • на підставі  підпункту  4  пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies