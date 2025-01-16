​ВРП: торік були звільнені 285 суддів

У 2024 році були звільнені 285 суддів.
Про це повідомила Вища рада правосуддя.
Зокрема, за загальними обставинами звільнили 248 суддів, 238 з яких подали заяви про відставку, а 10 звільнили за власним бажанням.
З-поміж звільнених у зв’язку з поданням заяв про відставку:
- 147 суддів місцевих судів;
- 66 суддів апеляційних судів;
- 6 суддів Верховного Суду;
- 7 суддів Вищого адміністративного суду;
- 3 судді Вищого господарського суду;
- 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
37 осіб звільнили за особливими обставинами, зокрема:
- за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 31 суддю;
- на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.