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На Миколаївщині військовим незаконно нарахували бойові виплати, збитки становлять понад 4 млн грн

Підлеглий начальника штабу безпідставно оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. 

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, що не брали участі у бойових діях.

У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

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Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану ‒ ч. 4 ст. 425 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

“Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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