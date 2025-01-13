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ДБР викрило схему заробітку на ухилянтах у миколаївському центрі комплектування

За 4-5 тисяч доларів працівники центру обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. 

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Протиправний механізм діяв з початку 2024 року. Двоє центру пропонували “допомогу” охочим уникнути мобілізації.

За 4-5 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому 3 тисяч доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус “придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах”.

9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від “клієнта” $4500.

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Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні впливом ‒ ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави один мільйон гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику. Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, причетних до схеми.

Минулого тижня у Львові затримали на хабарі голову ВЛК і його "клієнта". Під час обшуків вдома і на роботі у лікаря знайшли і вилучили понад 16 тисяч доларів США, 7 тисяч гривень, мобільний, печатку, банківську картку та інші речові докази. 

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