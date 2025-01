Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою

В арміях країн Європи не існує структур, здатних виконати завдання комплектування військ для участі в регіональному конфлікті середньої чи високої інтенсивності, адже ставку роблять на колективну оборону. Щоб провести мобілізацію у Франції чи ФРН, потрібен 10-літній підготовчий цикл. Тож у Європі нині ніхто, крім України, не має досвіду мобілізації та відповідних систем.

Певні елементи зберігають Збройні сили Польщі, які в НАТО є майданчиком дослідження мобілізаційних питань. У разі континентальної війни до військових операцій залучать спочатку сили негайного реагування, далі — швидкого, за цей час викличуть резервістів — і збройні сили в повній чисельності втягнуться у війну. Важливо розуміти, що штатів мирного і воєнного часу, як у нас, в арміях партнерів не існує. Наприклад, у ФРН кожна бригада в мирний час менша за саму себе в час війни на 10 %. Ці 10 % посад укомплектовані резервістами, а перелік цих посад визначає комбриг залежно від накопичених навколо ППД ресурсів.

Фото: EPA/UPG Українські військові вчаться під наглядом німецьких і данських інструкторів у тренувальному центрі Бундесверу, 5 травня 2023 року.

Як будь-яка європейська армія генеруватиме нові сили, відомо лише на папері. Така функція за штабами закріплена, але військові плани заточені запобігати конфлікту, а не стримувати його. Усе має завершитися на дуже ранній стадії. А ось що робити, коли спалахне війна такого розмаху, як в Україні, партнери, здається, не дуже уявляють.

У Сухопутних військах ЗС США є Командування рекрутингу (USAREC), котрому підпорядковані 1-ша, 2-га, 3-тя, 5-та, 6-та рекрутингові бригади, бригада медичного рекрутингу та бригада маркетингу й залучення. Бригади складаються з 44 вербувальних батальйонів, 261 вербувальної роти. У батальйоні — шість-вісім рот з 250 вербувальників, по 30–45 осіб у роті, від трьох до 15 на кожному вербувальному пункті. Отакий ТЦК по-американськи. Відповідні командування рекрутингу є в усіх видах ЗС США й Корпусі морської піхоти.

Штаб-квартира USAREC розташована у Форт-Ноксі, штат Кентуккі, і забезпечує стратегічне командування й підтримку вербувальних сил армії. Штаб складається з восьми управлінь, 14 відділів, має понад 400 офіцерів, сержантів, рядових і цивільних службовців, котрі адмініструють, управляють ресурсами, безпекою, працюють з персоналом, з громадськістю, щоб підтримувати місії вербування, проводять маркетингові дослідження й аналізують.

Між номерними бригадами поділена вся територія США. Розгорнута мережа з 1400 вербувальних пунктів. У ССО й капелани вербує медична бригада.

Бригада маркетингу й залучення методологічно забезпечує діяльність усіх інших бригад. До її складу входять батальйон підтримки місій Армії США, який має парк інтерактивних виставкових трейлерів і статичних дисплеїв і працює з конкретними фокус-групами. У батальйоні є фітнес-команда, яка бере участь у регіональних і національних змаганнях з фізичної підготовки та легкої атлетики, команда з кіберспорту (їхню роботу можна подивитися на каналі Twitch, заодно поспілкуватися) та музична просвітницька, зокрема гурт As You Were. А також команда Армії США зі спортивної риболовлі Outdoors Team, парашутна команда «Золоті лицарі», підрозділ зі стрільби (одні з кращих стрільців у світі, котрі регулярно беруть участь в Олімпійських іграх, національних і міжнародних змаганнях зі стрільби).

Фото: https://recruiting.army.mil Чемпіонат зі стрільби для військовослужбовців, Форт-Мур, штат Джорджія, 4 листопада 2024 року

І вся ця машина забезпечує комплектування ЗС США… у мирний час. У разі конфлікту, котрий не можна врегулювати силами Корпусу морської піхоти (єдина структура, котру президент США може застосовувати особистим рішенням), розгортають відповідне угруповання, до військ викликають резервістів (пригадайте боротьбу з тероризмом після 9/11). І якщо не спрацювало й це, проводять мобілізацію. І робить це держава, а не USAREC.

Для генерації нових сил у ЗС США сформували USARC — Командування резерву армії США. Для виконання завдань генерації USARC має Авіаційне командування резерву армії, 1-ше, 7-ме командування підтримки місій, 200-те командування військової поліції, 335-те командування зв'язку на ТВД, 377-ме командування забезпечення на ТВД, 76-те командування оперативного реагування, 79-те командування забезпечення на ТВД, 412-те, 416-те командування інженерного забезпечення на ТВД, Медичне командування армійського резерву, 3-тє, 807-ме медичне командування, Командування готовності військової розвідки, Командування цивільних і психологічних операцій.

Діяльність USARC підтримують 9-те, 85-те командування підтримки місій, 63-й, 81-й, 88-й, 99-й відділи готовності та Юридичне командування резерву Армії США. Тренують мобілізованих 75-те, 80-те (94-та, 102-га навчальні дивізії, 100-й навчальний відділ), 84-те (78-ма, 86-та навчальні дивізії, 91-й навчальний відділ), 108-ме навчальні командування (98-й навчальний підрозділ (початкова підготовка, тобто БЗВП) і 104-й навчальний підрозділ (підготовка лідерів).

Фото: https://www.usar.army.mil Навчання в 100-му відділі у Форт-Ноксі, грудень 2024 року

Тепер ви уявляєте розміри структури, яка генерує резерви.

У 2019–2020 роках ЗС України переходили на структуру штабів, прийнятих у НАТО (існує відповідний стандарт JP-3.33, котрий встановлює структуру штабу Об’єднаних сил).

Структура штабів оперативного рівня така:

— підрозділ J-1 (людські ресурси й персонал);

— підрозділ J-2 (розвідка);

— підрозділ J-3 (операції);

— підрозділ J-4 (логістика);

— підрозділ J-5 (планування й політика);

— підрозділ J-6 (комунікаційні системи);

— підрозділ J-7 (тренування й освіта);

— підрозділ J-8 (управління ресурсами й фінансове забезпечення);

— підрозділ J-9 (цивільно-військові операції та міжвидова взаємодія).

Безпосередньо з командувачем, крім дев’яти J, працюють офіцер з публічних справ, судовий адвокат, офіцер з релігійних справ, хірург, генерал-інспектор, начальник військової поліції, комендант штабу, історик (так, і такий є в КП), офіцер з безпеки, політичний радник (дуже важливий персонаж, без його візи директиву командувача не вважають легітимною), офіцер з правових питань, інженер об’єднаних сил (сапер, не ремонтник), офіцер захисту інформації, гендерний радник.

Повернімося до «Анни Київської», ситуація в котрій нещодавно розбурхала інформаційний простір. Формувати 155 бригаду доручили командуванню Сухопутних військ (яке є генератором сил), а воно це завдання делегувало ОК «Захід», яке має певну кількість ТЦК і полігон, що і є можливостями генерації.

Фото: Руслан Тарасов/АрміяInform Артилеристи 155 ОМБр на фронті

Дуже добре, що на цей вибух особисто відреагував новий командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий.

Він виділив проблемні питання:

• Неналежне управління й контроль за всім процесом

Проблема контролю не така гостра, а от неналежного управління — величезна. Якщо не розгорнути спеціалізованого командування, таке повторюватиметься постійно, адже ресурсів формувати все менше, мотивація мобілізованих усе нижча, зразки озброєння все різноманітніші (по всьому світу збирають) і все складніші, інструктори не завжди встигають за ними;

• Помилки під час комплектування

На ці граблі ЗС України, зокрема ОК «Захід» (тоді «Північ»), наступали у 2014-му, коли розгортали 51 бригаду, яка йшла під скорочення. Вказівка комплектувати військовозобов’язаними виключно першого розряду (переважно це люди до 35 років) убила ще на етапі розгортання тактичну ланку управління: призвані із запасу офіцери, здебільшого випускники військових кафедр, не мали ні потрібних знань, ні життєвого досвіду, ні авторитету як лідери. Результат — загибель блокпоста 3 батальйону під Волновахою, невдачі в АТО, зокрема й під Іловайськом, загибель комбрига. Через усе це бригаду розформували;

• Не завжди виважені рішення в управлінні особовим складом бригади;

• Недосконале планування підготовки і в Україні, і за кордоном

На території Франції фізично не існує полігону, де можна тренувати бригаду. Вершина тактичної підготовки Сухопутних військ ЗС Франції — тактичні навчання батальйону без засобів посилення з бойовою стрільбою зі стрілецької зброї та мінометів на дальність до трьох кілометрів. Щоб постріляти з танків і САУ, треба їхати у ФРН чи в Україну, на Яворів, найбільший полігон у Європі. Підрозділи ППО їздять стріляти в Неваду, США;

• Запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали, коли нову бойову одиницю Сухопутних військ створювали й вона набувала спроможностей.

Загальна логіка формування мала б бути приблизно такою:

— J-5 складає план формування бригади;

— J-1 постачає персонал, зокрема й підготовлений у військових академіях, коледжах сержантського складу, навчальних центрах;

— J-4 організовує постачання МТЗ (від трусів до танків), комунікаційні системи постачає J-6, спецноменклатуру розвідки — J-2, J-8 забезпечує гроші;

— кожне J формує свої вертикалі та профільні підрозділи;

— J-7 організовує та забезпечує підготовку підрозділів і бригади загалом, спільно з J-3 навчає штаби батальйонів і штаб бригади.

Але ж де багато господинь, там хата неметена, що й вийшло. Я це можу стверджувати, спираючись на власний досвід організації формування більш ніж десятка військових частин у 2014–2015 роках, зокрема й трьох нових на той час бригад, котрі сьогодні одні з кращих у Силах оборони: 10 гірсько-штурмова, 53 механізована й 59 мотопіхотна.

На мою думку, головна проблема — відсутність у командувача Сухопутнх військ інструменту генерації сил, командування сил резерву. Просто призначити одного командувача ОК відповідальним за формування замало, потрібна чимала команда планувальників, управлінців, комплектувальників і логістів. А командувачі сьогодні їх просто не мають — розгорнуті штаби ОСУВ / ОТУВ / ОТУ / тактичних груп, куди залучені не лише найбільш підготовлені, а взагалі всі офіцери. У ППД завдання повсякденної діяльності вирішують треті й наступні за ними посадові особи, така наша реальність.

Я хочу побажати Михайлу Васильовичу добитися рішення про командування сил резерву в складі Сухопутних військ і не мати надалі таких проблем, які підсвітила «Анна Київська». Маємо на думці перспективу формування нових бригад у Повітряних силах, ВМС, а можливо — інших окремих родах військ, командуваннях сил підтримки, логістики, навіть медичних сил. Там усе буде набагато складніше. І зробити якісно не вдасться без набору спеціалізованих інструментів, втрачених протягом розформування організаційно-мобілізаційних управлінь штабів ОК.

Днями під Покровськом «Анна Київська» взяла в полон чотирьох росіян. Упевнений, бригада стане на ноги і ще покаже себе.