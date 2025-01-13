На Донеччині знешкодили нерозірвану бойову частину БпЛА росіян

У Донецькій області вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину російського безпілотника.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Вибухонебезпечний предмет був виявлений у Краматорському районі після чергової атаки Росії. Поліцейські провели спеціальні вибухотехнічні роботи та знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву”, - зазначили в поліції.

В 2024 році співробітники відділу вибухотехнічної служби здійснили понад 1,8 тис. службових виїздів і знищили майже 500 небезпечних боєприпасів.

За перші дні цього року вибухотехніки Донецької області 69 разів виїжджали на місця вибухів і ворожих обстрілів у регіоні. Вони провели чотири контрольованих знищення бойових частин ворожих БпЛА та скидів з дронів.