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Сили оборони: ворог намагається оточити Покровськ з півдня

На Новопавлівському напрямку бої точаться у степових районах.

Сили оборони: ворог намагається оточити Покровськ з півдня
війна з РФ
Фото: Генштаб

На Покровському напрямку ситуація напружена й дуже динамічна, тривають бої за малі населені пункти в районах з низькою забудовою. Ворог намагається оточити місто з півдня.

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Інтерфакс-Україна".

"На Покровському напрямку відбуваються постійні системні атаки ворога, постійні битви в населених пунктах на південь від міста Покровська. Але слід розуміти, що там навіть не можна визначити якусь стабільність чи сказати, що от таку частину зайняв ворог, от таку зайняли ми, бо ситуація дуже динамічна. Це низька приміська забудова, купа селищ-сателітів... Там постійні зміни лінії, якщо поглянути згори, вони здавалися б дещо хаотичними, хоча система в цьому є", — зазначає Трегубов.

Речник наголошує, що росіяни намагаються оточити Покровськ, зокрема з південного боку. 

"Ця мета в осяжному майбутньому зберігається, вони будуть намагатися це зробити, хоча до цього далеко. Покровськ вони підпирають з півдня, але про оточення чи часткове охоплення зараз мова не йде. Але їхній план саме такий, наш - не дати це зробити", — каже військовий.

На колишньому Курахівському, тепер Новопавлівському напрямку, на відміну від Покровського, де бої веде піхота й малі групи в невеликих населених пунктах, ворог застосовує більше техніки та авіації, оскільки там є для цього простір: менше населених пунктів і більше степу.

  • Більше про ситуацію по всій лінії розмежування читайте у зведенні Генштабу ЗСУ.
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