​На Житомирщині сапери ДСНС знищили артснаряд, який знайшли діти

У Житомирській області діти знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Сапери ДСНС знищили небезпечну знахідку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Двоє неповнолітніх хлопців помітили небезпечний предмет під деревом на березі місцевого ставка у селі Чорнорудка, що належить до Вчорайшенської громади Бердичівського району”, - розповілив ДСНС.

На щасті, юнаки відійшли на безпечну відстань і одразу зателефонували за екстреним номером.

В ДСНС нагадали правила поводження з небезпечними знахідками: