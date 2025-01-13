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​На Житомирщині сапери ДСНС знищили артснаряд, який знайшли діти

Артилерійський снаряд залишився з часів Другої світової війни.

​На Житомирщині сапери ДСНС знищили артснаряд, який знайшли діти
​На Житомирщині сапери ДСНС знищили артснаряд, який знайшли діти
Фото: ДСНС

У Житомирській області діти знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Сапери ДСНС знищили небезпечну знахідку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Двоє неповнолітніх хлопців помітили небезпечний предмет під деревом на березі місцевого ставка у селі Чорнорудка, що належить до Вчорайшенської громади Бердичівського району”, - розповілив ДСНС.

На щасті, юнаки відійшли на безпечну відстань і одразу зателефонували за екстреним номером.

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В ДСНС нагадали правила поводження з небезпечними знахідками:

  • Ніколи не торкайтесь підозрілих предметів
  • Негайно повідомте про знахідку за номером 101
  • Завжди пам’ятайте, що вибухонебезпечні предмети становлять серйозну загрозу життю
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