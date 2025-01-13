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Колишній журналіст із Херсона отримав підозру за співпрацю з російськими окупантами

У 2022 році Євген Білий погодився на співпрацю з ворогом і очолив так звану "об’єднану редакцію" окупаційної газети "Надднепрянская правда". 

Колишній журналіст із Херсона отримав підозру за співпрацю з російськими окупантами
Фото: Прокуратура

Колишньому журналісту з Херсона заочно повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором, публічних закликах до проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території та виготовлені, поширенні матеріалів, що містять виправдування та заперечення збройної агресії Росії проти України. 

Про це повідомляє обласна прокуратура. 

У 2022 році чоловік погодився на співпрацю з ворогом і очолив так звану "об’єднану редакцію" окупаційної газети "Надднепрянская правда" та керує випуском ще п’яти місцевих видань, підконтрольних окупаційній владі.

Зареєстрував "редакцію" він відповідно до законодавства РФ і займається підбором кадрів для роботи цього окупаційного підприємства. На своїй "посаді" забезпечує поширення матеріалів, що заперечують збройну агресію рф проти України та виправдовують російську окупацію.

Окрім того, підозрюваний брав участь у створенні пропагандистського відеоролика, в якому закликав жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області брати участь у незаконних виборах президента РФ.

У прокуратурі не називають прізвища колаборанта, однак журналісти "Район.Каховка" впізнали у ньому Євгена Білого. Він починав працювати журналістом у газеті "Горожанин і горожанка", яка належала Володимиру Сальдо. Також працював працював головним редактором сайту "Індустріалка". Після 2014 року Білий виїхав із Херсона і жив переважно в Одесі. Саме тоді він почав проросійську діяльність - "Херсонська Самооборона" повідомляла, що Білий займається дискредитацією ЗСУ та працює на росіян. 

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