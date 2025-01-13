Розкритикований журналістами законопроєкт про відповідальність за публікацію даних з реєстрів повернули до порядку денного

Законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів (10242), що може спричинити тиск на журналістів, знову повернули до порядку денного.

Цей документ ще торік розкритикувала медіаспільнота, нагадав голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, комітет пропонував спершу проконсультуватися з журналістами і медіааекспертами.

"На нашу пропозицію, як Комітет з питань свободи слова, провести консультації з журналістами та медіа-експертами, представники більшості не відповіли. Тобто, опосередковано підтвердили, що законопроекти потрібен лише для того щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади. Якщо ціль посилити захист реєстрів, то такий механізм точно можна знайти. Разом", – прокоментував депутат.

На початку грудня Верховна Рада провалила ухвалення цього документу і відправила його на повторне друге читання. Документ передбачав від п'яти до восьми років позбавлення волі за публікацію інформації з державних реєстрів в умовах воєнного стану.

Законопроєкт розкритикували журналісти, оскільки він міг би обмежити публікацію журналістських розслідувань про статки політиків.

Напередодні український Медіарух, медійні та правозахисні організації закликали Верховну Раду не підтримувати законопроєкт №10242 в його нинішній редакції, оскільки він несе суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.