Медіарух закликав Зеленського негайно вжити заходів для припинення тиску на медіа з боку будь-яких держслужбовців

Українські медійні організації і журналісти, що входять до Медіаруху, закликали президента вжити заходів у зв'язку зі спробами тиску на "Українську правду". Публікуємо повний текст заяви.

Ми, українські журналісти та медійні організації, учасники Медіаруху, рішуче протестуємо проти спроб тиску на незалежні медіа з боку представників державної влади, що стає все більш системним.

Особливе занепокоєння викликає практика, коли окремі радники та чиновники дозволяють собі втручатися в діяльність журналістів, накладаючи неофіційні обмеження на спілкування чиновників з медіа, блокуючи доступ окремих незалежних медіа з "чорного списку" до заходів та створюючи інші перешкоди для функціонування незалежних ресурсів.

Так, за інформацією наших колег з "Української правди", радник президента Дмитро Литвин, який раніше працював журналістом і політичним експертом, в останні місяці запроваджував обмеження на спілкування представників влади з журналістами редакції «Української правди».

Наголошуємо що це не проблема однієї людини, а значно ширша тенденція щодо звуження простору для незалежних медіа і намагання влади контролювати всі публічні дискурси. Ми спостерігаємо дедалі активніші спроби влади створити єдиний контрольований наратив, який обмежує критичний аналіз і різноманітність думок в інформаційному просторі Україні та звужує право людей на отримання суспільно-важливої інформації. Війна не може слугувати виправданням для таких дій.

Сьогодні українські журналісти працюють в умовах безпрецедентного тиску та небезпеки. Наші колеги не просто інформують суспільство, а виконують критично важливу місію – вони документують злочини агресора, розповідають світові правду про війну та захищають право людей на достовірну інформацію. На жаль, багато хто з них уже заплатив за це найвищу ціну – своє життя. Незалежні медіа є запорукою стабільного демократичного суспільства, адже вони забезпечують громадський контроль над діями влади, сприяють прозорості та відповідальності.

Закликаємо Президента України негайно вжити заходів для припинення тиску на медіа з боку будь-яких держслужбовців чи радників, гарантувати прозорість і відкритість державних органів до спілкування з журналістами, а також надавати медіа безперешкодний доступ до інформації, яка є важливою для суспільства.

Конфлікти з незалежними медіа шкодять не лише репутації державних органів, а й країні загалом. Медіа не є ворогом держави – вони є партнерами у боротьбі за свободу і демократичні цінності.

Довідково: Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga.net, "Дзеркало тижня. Україна", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фундація "Суспільність", Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina. Згодом доєдналися інші організації та окремі журналісти – загалом понад 70 учасників. 16 листопада 2021 року представники провідних медіа закликали журналістів об'єднуватися у професійну спільноту "Медіарух" для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова.

Контекст заяви

Учора редакція "Української правди" повідомила про систематичний тиск з боку влади – Офісу президента. Головна редакторка Севгіль Мусаєва повідомила, що редакція вбачає загрозу через такі дії: