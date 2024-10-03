8-й Київський тиждень критики представив програму українських прем’єр та міжнародної секції

8-й Київський тиждень критики представив це дві фестивальні програми та оголосив спеціальні події.

Програма «Українські Ґала-прем’єри» покаже дві стрічки:

«Реал» Олега Сенцова , який вперше був представлений цього року в Карлових Варах. Нині режисер захищає Україну в складі сил оборони. В основі цього документального фільму — випадково знятий його тактичною камерою бій, що стався навесні 2023 року.

, який вперше був представлений цього року в Карлових Варах. Нині режисер захищає Україну в складі сил оборони. В основі цього документального фільму — випадково знятий його тактичною камерою бій, що стався навесні 2023 року. «Донька» — режисерський дебют Єгора Олесова — відомого українського фільммейкера, продюсера фільмів «Мавка. Лісова пісня», «Захар Беркут», «Ціна Правди». Знята за технологією одного кадру стрічка є спробою осмислити події перших місяців повномасштабної війни. Головна героїня, 17-річна дівчина з порушеннями слуху, під час російської окупації Бучі змушена боротися за виживання своєї родини в захопленому загарбниками будинку. Світова прем’єра картини відбудеться на Варшавському кінофестивалі.

Фото: Київський тиждень критики

Міжнародна програма складється з 4 фільмів:

Мюзикл «Емілія Перес» — фільм, героїня якого у виконанні акторки та співачки Селени Гомес стала окрасою офіційного постера 8-го Київського тижня критики. Це мюзикл про голову наркокартелю, який прагне вийти з кримінального бізнесу та стати жінкою. Стрічка французького режисера Жака Одіяра — робота, що запам’яталася як одна з головних фавориток на «Золоту пальмову гілку» і стала володаркою Призу журі та Призу за Найкращу жіночу роль фестивалю у Французькій Рив’єрі. Дистрибʼютор в України – Arthouse Traffic.

— фільм, героїня якого у виконанні акторки та співачки Селени Гомес стала окрасою офіційного постера 8-го Київського тижня критики. Це мюзикл про голову наркокартелю, який прагне вийти з кримінального бізнесу та стати жінкою. Стрічка французького режисера — робота, що запам’яталася як одна з головних фавориток на «Золоту пальмову гілку» і стала володаркою Призу журі та Призу за Найкращу жіночу роль фестивалю у Французькій Рив’єрі. Дистрибʼютор в України – Arthouse Traffic. Драма «Бруталіст» — призер Венеційського кінофестивалю від режисера Брейді Корбета («Дитинства лідера», «Вокс Люкс»). 215-хвилинний епос з Ендрієном Броуді охоплює 30 років життя головного героя — архітектора, угорського єврея, який пережив Голокост і потрапив до Америки в пошуках кращого життя. Ця стрічка зафільмована 70 мм плівкою на камери формату VistaVision. Дистрибʼютор в України – B&H Film Distibution.

— призер Венеційського кінофестивалю від режисера («Дитинства лідера», «Вокс Люкс»). 215-хвилинний епос з Ендрієном Броуді охоплює 30 років життя головного героя — архітектора, угорського єврея, який пережив Голокост і потрапив до Америки в пошуках кращого життя. Ця стрічка зафільмована 70 мм плівкою на камери формату VistaVision. Дистрибʼютор в України – B&H Film Distibution. Історична драма «Жнива» — картина грецької режисерки Атени Рахель Цанґарі, екранізація номінованого на Букерівську премію роману Джима Крейса. Оператором стрічки став Шон Прайс Вільямс — творець торішнього гіта Київського тижня критики «Солодкий схід» (прокатна назва «Дивотріп»). Це сюрреалістична притча на тлі мальовничого Шотландського високогір'я про конфлікт між традиціями та модернізацією в селищі, де поява чужинців порушує звичний уклад життя. Вперше фільм був представлений на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

— картина грецької режисерки екранізація номінованого на Букерівську премію роману Джима Крейса. Оператором стрічки став Шон Прайс Вільямс — творець торішнього гіта Київського тижня критики «Солодкий схід» (прокатна назва «Дивотріп»). Це сюрреалістична притча на тлі мальовничого Шотландського високогір'я про конфлікт між традиціями та модернізацією в селищі, де поява чужинців порушує звичний уклад життя. Вперше фільм був представлений на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Драмеді «Сестра-Опівніч» із Каннського «Двотижневика режисерів» від режисера Карана Кандгарі. Події фільму розгортаються в Мумбаї, у фокусі — молода жінка, яка, поставши перед труднощами подружнього життя, відкриває в собі неконтрольовану сторону, що загрожує зруйнувати її шлюб та оточення.

Також на Київському тижні критики відбудеться спеціальний показ драми «Партенопа» з основного конкурсу Канн. Стрічка Паоло Соррентіно («Рука Бога», «Новий Папа», «Молодий Папа») — це черговий любовний лист до Неаполя, рідного міста режисера. Сюжет картини розгортається довкола вродливої жінки, названої на честь міфічної сирени. Вона має силу причаровувати людей, однак прагне більшого, ніж просто захоплені погляди. Дистрибʼютор в України – Green Light Films.

На власників фестивальних абонементів чекатиме сюрприз — спеціальний закритий показ фільму «Медовий місяць» української режисерки Жанни Озірної, учасника Венеційського кінофестивалю. Це рефлексія щодо початку повномасштабного російського вторгнення. Стрічка зображує драматичні п'ять днів молодого подружжя, яке опиняється в пастці у власній квартирі під час російської окупації містечка під Києвом. Вони змушені боротися за виживання та переосмислювати свої стосунки.

Ще одна спеціальна подія фестивалю — прем’єрний показ документального фільму «Спротив та єдність. Кінематографісти пояснюють, як не втратити майбутнє». Фільм аналізує важливість кінематографа в контексті гібридної війни та підкреслює роль кіномитців у формуванні національної свідомості, культурної опори країни та в підтримці України на міжнародній арені. У фільмі взяли участь Наріман Алієв, Ірма Вітовська, Наталка Ворожбит, Олена Гончарук, Віталій Гордієнко, Антоніо Лукіч і Володимир Яценко. Після прем’єри стрічки відбудеться панельна дискусія за участі творців фільму. .

Раніше 8-й Київський тиждень критики вже оголосив дві ретроспективні програми з України та Америки, а також програму «Фокус: Україна — Нідерланди».

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