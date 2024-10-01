Іван Багряний, Король Артур, Моцарт у VR: Національна філармонія оголосила програму на жовтень

Національна філармонія оголосила програму на жовтень 161-го концертного сезону.
Колонний зал:
- 1 жовтня 45 років тому було створено Національний академічний духовий оркестр України. Цього вечора музиканти подарують слухачам українську прем’єру твору «Bury and Rise» австралійської композиторки українського походження Катерини Ліхути. А відкриє концерт промовистий твір одного із засновників оркестру Левка Колодуба «Троїсті музики». У другому відділі гратиме Біг-Бенд НАДОУ. Працюватимуть три диригенти: Іван Стецький, Олексій Рощак та Володимир Спасіченко.
- 6 жовтня у філармонії звучатиме «Симфонія світу» у виконанні Національного президентського оркестру, духового оркестру під орудою Сафета Джемалядінова та за участю академічного камерного хору «Хрещатик». Публіка почує два твори, які об'єднує спільна тема – святкування життя та краси світу. Прозвучать твір Девіда Масланки, навіяний словами молитви «Отче наш», та Симфонія №3 «Планета Земля» Йохана де Мея в адаптації для духового оркестру.
- 12 та 13 жовтня на сцені Національної філармонії України відбудуться прем’єрні покази нової постановки semi-опери «Король Артур: у пошуках героя» від Open Opera Ukraine. Semi-опера Г. Перселла та Дж. Драйдена «Король Артур» поєднує драматичний текст із музичними епізодами. Постановка є сучасною інтерпретацією міту про короля Артура, що значно відрізняється від класичних історій, адже в цій версії перед нами постає Артур-герой, що прагне повернути свою кохану, яку викрав його заклятий ворог, саксонський король Освальд Кентський. Semi-stage постановка є економічно та екологічно орієнтовним форматом, адже мінімізує використання декорацій та костюмів, інтегруючись у будь-який простір. Кураторка проєкту: Анна Гадецька, продюсерка: Галина Григоренко, артистична директорка: Наталія Хмілевська, драматург: Андрій Бондаренко, режисерка: Олена Савчук, диригент: Рок Фаргас, Німеччина.
- 16 жовтня – популярна класика у виконанні Національного камерного ансамблю «Київські солісти». Прозвучать «Адажіо» Барбера, «Адажієтто» Малера. За диригентським пультом Володимир Сіренко. Соліст Андрій Васін, фортепіано
- 18 жовтня прозвучать: симфонічні ескізи «Море» Клода Дебюссі; фортепіанний концерт Моріса Равеля; музика представника українського модернізму Геннадія Ляшенка. Солістом виступить піаніст Роман Лопатинський, за диригентським пультом – маестро Наталія Стець.
- 20 жовтня Київський камерний оркестр під орудою маестро Наталії Пономарчук приєднається до всесвітнього відзначення 200-річчя Антона Брукнера. Струнний квінтет, що звучатиме цього вечора, – єдиний твір, який австрійський композитор присвятив камерно-інструментальному жанру. Квінтет було присвячено герцогу Максиміліану Емануелю Баварському. Герцог залишився задоволений композицією і подарував Брукнеру діамантову шпильку.
- 21 жовтня відбудеться другий концерт нового колективу Ensemble 24 – «Артефакти голосу» за участю запрошеної української зірки Вікторії Вітренко, яка працює та проживає у Німеччині. Цього разу досліджуватимуть людський голос, його сприйняття та здатність слугувати носієм культурної пам’яті. У п’яти творах голос опиняється у різних аудіальних просторах, естетиках, оптиках, які розширюють уявлення про класичну музику, її минуле та майбутнє.
- 22 жовтня щорічний концерт до дня народження композитора Ференца Ліста зіграє знана угорська піаністка Клара Вюрц. Крім творів Ліста прозвучить музика його сучасників: Фредеріка Шопена та Роберта Шумана. Звучатиме і твір Бейли Бартока – композитора-модерніста, що представляє угорську музику ХХ століття, що загалом продемонструє лінію розвитку угорської музики, підвалини якої заклав Ференц Ліст.
- 23 жовтня виконають наступні твори: Шотландську симфонію Мендельсона, над якою композитор працював протягом 12 років; «Langsam» для симфонічного оркестру Вікторії Полевої, що продовжує традиції знаменитого малерівського adagio. За диригентським пультом маестро Володимир Сіренко. Солістка Тетяна Шафран.
- 25 жовтня на сцені філармонії звучатиме польська музика. Симфонічним оркестром Національної філармонії диригуватиме маестро Роман Ревакович, який багато років він організовує Дні української музики у Варшаві і щорічно влаштовує концерти польської музики в контексті світової класики в Україні. Цьогоріч концерти відбуваються у Хмельницькому, Полтаві Черкасах, Києві. Звучатиме музика Кшиштофа Пендерецького, Вітольда Лютославського поряд з твором Йоганнеса Брамса. Солюватиме Дмитро Таванець, фортепіано.
- 26 жовтня зучатиме програма Spiegel im Spiegel Київського камерного оркестру під батутою маестро Наталії Пономарчук з музикою Арво Пярта, Петеріса Васкса, Йоганна Баха, Людвіга Бетховена. Солісти Юрій Стьопін та Марк Комонько – скрипка; Максим Шадько – фортепіано.
Фестивалі:
- 4 жовтня у межах 35-го ювілейного фестивального марафону «Київ Музик Фест» пройде концерт Національного ансамблю солістів «Київська камерата» із творами сучасних українських композиторів. Прозвучить Квартето №4 Бориса Лятошинського, Камерна симфонія №3 Володимира Зубицького. Також відбудуться три прем’єри: Альтового концерту Олександра Родіна та Скрипкового – Золтана Алмаші, а також твір Дмитра Гордона-молодшого. Солісткою скрипкового концерту Алмаші та композиції Гордона виступить Богдана Півненко. За диригентським пультом – американсько-канадська музикантка Кері-Лінн Вілсон, котра нещодавно стала головною диригенткою ансамблю.
- 5 жовтня пройде концерт-закриття фестивалю «Київ Музик Фест», звучатимуть Симфонічна драма № 8 («Народна») Віктора Степурка та Патріотичні пісні («Пісня про Київ», та «Збережи мрію») для солістів, мішаного хору і оркестру Олега Безбородька на англійські тексти Пола Торсона. Національний симфонічний оркестр України та Хорова капела імені Платона Майбороди Українського радіо під орудою маестро Віктора Плоскіни виконають Концерт № 1 «Музичний дарунок Києву» для оркестру Івана Карабиця, Симфонічну поему «Дніпро» Євгена Станковича та Gloria in excelsis Deo для скрипки, голосу і симфонічного оркестру Богдани Фроляк із солістами Назарієм Пилатюком, скрипка та Наталією Половинкою, голос.
Музика для дітей:
- 20 жовтня – музична вистава для дітей 6+ «НЕзвичайні пригоди Смичка або Фальшива Нота». Цікава музична історія про хитреньку Фальшиву ноту (Ольга Єременко), що намовляє Смичка покинути нібито невдячну Скрипку (Герман Сафонов) та знайти собі більш достойну пару серед музичних інструментів. Смичок (Володимир Шпудейко) разом з дітлахами познайомиться зі звучанням інструментів на прикладі відомих творів класичної музики.
- 27 жовтня звучить мюзикл «Бременські музики» 4+. Грає Brass Ukraine: дві труби, валторна, тромбон, туба і ударні, а також Принцеса-сопрано і актори тріо Argentum. Мюзикл для усієї родини рекомендовано і для дітей, і для батьків.
Фоє філармонії :
- 2 жовтня публіку запрошують відзначити день народження Багряного і поглянути на фоє філармонії трохи під іншим кутом й відкрити його приховані можливості. Проєкт-присвята "Багряний. Етюд" – заклик до теми військовополонених та політв’язнів, які наразі знаходяться на ворожих територіях. Поміж колон та закапелків постане дійство від режисерки та авторки ідеї Марини Рижової, у якому сплететься пластика Діани Коваль, художнє слово від Наталії Насікан, фортепіанні імпровізації Гліба Щербакова та повстанські пісні на вірші Багряного у виконанні Сергія Бортника.
- 10 жовтня відбудеться бесіда з музикою і про музику «Почути і Відчути» до Дня ментального здоров’я. Разом із модераторкою події музикознавицею Тетяною Новицькою відбудеться розмова про емоції в музиці, сприйняття цих емоцій у різні епохи. Звучатиме музика у виконанні піаніста Дениса Кашуби. Гостею події стане психотерапевтка платформи онлайн психології Pleso, яка розповість про вплив музики на ментальне здоров’я людини, зокрема, і під час війни, з точки зору доказової медицини. Команда американського стартапу з українським корінням Aspichi створила відео і аудіозапис музики Моцарта у виконанні струнного квартету Київського камерного оркестру для інтерактивного 360-градусного стримінгу у VR-шоломі. Відвідувачі зможуть протестувати цю технологію.
Музичний салон:
- 4 жовтня прозвучить концерт з творів 8-ми річного Вольфганга Моцарта. Шість флейтових сонат прозвучать у виконанні флейтиста Юрія Шутка та піаністки Анастасії Бики. Моцарт написав їх під час перебування у 1764-1765 роках у Лондоні, де разом із батьком та сестрою давав концерти місцевим аристократам та особисто королю Георгу ІІІ із його дружиною – королевою Шарлотою, яка стала героїнею пріквелу до нашумілого серіалу «Бріджертони».
- 5 жовтня у програмі концерту «Людкевич 145», що пройде в межах туру Наталії Гордєєвої (скрипка) та Віоліни Петриченко (фортепіано) прозвучать твори визначного українського композитора Станіслава Людкевича. Слухачі матимуть нагоду почути прем'єрні виконання його варіацій для скрипки і фортепіано, які були віднайдені в рукописах та вперше видані завдяки співпраці з данським видавництвом «Svitzer». Програму доповнять інші рідкісні перлини Людкевича, зокрема соната для скрипки і фортепіано, колискова пісня, а також фортепіанні твори: «Ноктюрн після прочитаного листа від О.Ю.», «Тихий вечір» (тема з Брамса) і «Valse-Lente».