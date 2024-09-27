Костін: від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 1147 культурних об'єктів в Україні

За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила 1147 культурних об'єктів в Україні. РФ прагне не лише знищити історичну спадщину, а й стерти українську національну ідентичність.

Про це генпрокурор Андрій Костін заявив під час дискусії "Культурна ідентичність та спадщина в умовах збройного конфлікту: Засвоєні уроки та шляхи захисту" на полях Генасамблеї ООН.

"В Офісі Генпрокурора створено спеціалізований підрозділ, здійснюється процесуальне керівництво у 75 провадженнях щодо воєнних злочинів рф проти української культурної спадщини. Це випадки знищення пам’яток та погіршення стану об'єктів культурної спадщини UNESCO на окупованих територіях. А також мародерство, масштаби якого можна порівняти лише з викраденням культурних цінностей нацистами під час Другої світової війни", – зазначив Костін.

Також, генеральний прокурор додав, що на окупованих територіях проводяться так звані "культурні чистки". Окупанти забороняють українську мову, освіту, книги. Незаконно депортованих дітей "перевиховують" у дусі російської пропаганди, позбавляючи їх української ідентичності.

На ТОТ України заборонена українська освіта, а книги вилучаються і публічно спалюються.

"Місцеві українські лідери та діячі культури зникають або проходять через камери тортур і фільтраційні табори, – розповів Генпрокурор про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Дуже важливо, щоб світова спільнота знала про це, адже коли ми говоримо про геноцид, який росія чинить проти українців, то саме так він і виглядає", – зауважив Андрій Костін.

Генпрокурор наголошує, що українська культурна спадщина є надбанням усього світу. "Ми повинні об'єднати наші зусилля, щоби притягнути рф до відповідальності за ці варварські злочини та запобігти незаконному обігу культурних цінностей", – наголосив він.