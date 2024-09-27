Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаКультура

Костін: від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 1147 культурних об'єктів в Україні

Окупанти забороняють українську мову, освіту, книги. Незаконно депортованих дітей "перевиховують" у дусі російської пропаганди, позбавляючи їх української ідентичності.

Костін: від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 1147 культурних об'єктів в Україні
Фото: Олександр Рудоманов

За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила 1147 культурних об'єктів в Україні. РФ прагне не лише знищити історичну спадщину, а й стерти українську національну ідентичність. 

Про це генпрокурор Андрій Костін заявив під час дискусії "Культурна ідентичність та спадщина в умовах збройного конфлікту: Засвоєні уроки та шляхи захисту" на полях Генасамблеї ООН.

"В Офісі Генпрокурора створено спеціалізований підрозділ, здійснюється процесуальне керівництво у 75 провадженнях щодо воєнних злочинів рф проти української культурної спадщини. Це випадки знищення пам’яток та погіршення стану об'єктів культурної спадщини UNESCO на окупованих територіях. А також мародерство, масштаби якого можна порівняти лише з викраденням культурних цінностей нацистами під час Другої світової війни", – зазначив Костін.

Також, генеральний прокурор додав, що на окупованих територіях проводяться так звані "культурні чистки". Окупанти забороняють українську мову, освіту, книги. Незаконно депортованих дітей "перевиховують" у дусі російської пропаганди, позбавляючи їх української ідентичності.

На ТОТ України заборонена українська освіта, а книги вилучаються і публічно спалюються. 

"Місцеві українські лідери та діячі культури зникають або проходять через камери тортур і фільтраційні табори, – розповів Генпрокурор про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Дуже важливо, щоб світова спільнота знала про це, адже коли ми говоримо про геноцид, який росія чинить проти українців, то саме так він і виглядає", – зауважив Андрій Костін.

Генпрокурор наголошує, що українська культурна спадщина є надбанням усього світу. "Ми повинні об'єднати наші зусилля, щоби притягнути рф до відповідальності за ці варварські злочини та запобігти незаконному обігу культурних цінностей", – наголосив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies