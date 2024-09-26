У Києві пройде перший День дебютного кіно

28 вересня в Києві пройде перший в Україні День дебютного кіно – захід, спрямований на підтримку українських кінематографістів-початківців. Протягом дня на великому екрані в кінотеатрі “Оскар” будуть показувати короткометражні фільми, які є дебютними або дипломними роботами кінематографістів-початківців.

До програми увійшли наступні стрічки:

"Важко жити, шкода вмерти" (режисерка Валерія Домасова).

“Егоїстка" (режисерка Вероніка Марченко)

"Зимовий розквіт" (режисер Іван Крупеніков)

"Кімнати, які ми ділимо" (режисерка Надія Хатимлянська)

“Кіра" (режисерка Анастасія Ободовська)

"Мама" (режисерка Марія Феленко)

“Місто з вікна" (режисер Нікіта Макусев)

"Останній день" (режисерка Анастасія Михальчук)

"Паспорт" (режисер Жора Папоян)

"Розфокус" (режисерка Дарʼя Голоско)

Фільми для показу обирала відбіркова комісія. До її складу увійшли режисер Тарас Дронь, продюсерка FILM.UA Group Ірина Костюк, генеральний продюсер кінофестивалю Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський, програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю та арт-директор Української Кіноакадемії Алік Шпилюк, засновниця і директорка Української Кіношколи Альона Тимошенко та СЕО Київстар ТБ Павло Рибак. Організатором заходу стала Українська Кіношкола.

День дебютного кіно пройде 28 вересня в кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Гулівер, пл. Спортивна, 1а) з 11.00 до 17.00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією на сайті.