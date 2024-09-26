Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
ГоловнаКультура

У Києві пройде перший День дебютного кіно

Покажуть 10 дебютних фільмів українських кінорежисерів.

У Києві пройде перший День дебютного кіно
Фото: Кінотеатр "Оскар"

28 вересня в Києві пройде перший в Україні День дебютного кіно – захід, спрямований на підтримку українських кінематографістів-початківців. Протягом дня на великому екрані в кінотеатрі “Оскар” будуть показувати короткометражні фільми, які є дебютними або дипломними роботами кінематографістів-початківців. 

До програми увійшли наступні стрічки:

  • "Важко жити, шкода вмерти" (режисерка Валерія Домасова). 
  • “Егоїстка" (режисерка Вероніка Марченко)
  • "Зимовий розквіт" (режисер Іван Крупеніков)
  • "Кімнати, які ми ділимо" (режисерка Надія Хатимлянська)
  • “Кіра" (режисерка Анастасія Ободовська)
  • "Мама" (режисерка Марія Феленко)
  • “Місто з вікна" (режисер Нікіта Макусев)
  • "Останній день" (режисерка Анастасія Михальчук)
  • "Паспорт" (режисер Жора Папоян)
  • "Розфокус" (режисерка Дарʼя Голоско) 

Фільми для показу обирала відбіркова комісія. До її складу увійшли режисер Тарас Дронь, продюсерка FILM.UA Group Ірина Костюк, генеральний продюсер кінофестивалю Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський, програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю та арт-директор Української Кіноакадемії Алік Шпилюк, засновниця і директорка Української Кіношколи Альона Тимошенко та СЕО Київстар ТБ Павло Рибак. Організатором заходу стала Українська Кіношкола. 

День дебютного кіно пройде 28 вересня в кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Гулівер, пл. Спортивна, 1а) з 11.00 до 17.00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією на сайті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies