Заборона РПЦ: Мінкультури перевіряє релігійні об’єкти з метою повернення майна у разі виявлення порушень

Це пов’язано з набуттям чинності закону про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

У понеділок, 23 вересня, набув чинності закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», повідомляє пресслужба Мінкультури. У зв’язку з цим у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України відбулися слухання щодо стану виконання закону, що регулюють свободу совісті та діяльність релігійних організацій, їхній вплив на національну безпеку України.

У слуханнях взяло участь понад 100 представників органів державної влади та експертів, серед яких народні депутати, голова Державної служби з етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський, представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та обласних адміністрацій та громад, релігієзнавці.

Парламентарі відзначили значущість ухваленого закону для держави та наголосили на необхідності залучення громадськості та медіа для підтримки його впровадження.

Представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій вже почали перевірку об’єктів, які використовуються релігійними організаціями, з метою повернення майна у разі виявлення порушень.

«Ми підготували відповідне доручення для закладів, підпорядкованих міністерству, – провести аудит майна, що перебуває у користуванні релігійних організацій. Зроблено це для того, щоб після набрання чинності закону, можна було застосовувати його норми для повернення такого майна. Відповіді вже надходять», — поінформувала т.в.о. державного секретаря МКСК Олена Земляна.

У більшості випадків щодо повернення майна, яке відбулось останнім часом за ініціативи МКСК або його закладів, було зафіксовано порушення пам’яткоохоронного законодавства.

«В діяльності ДЕСС, звичайно, один з головних фокусів — це сфера релігійних організацій, але також є питання захисту прав національних спільнот, корінних народів тощо», — підкреслив голова Комітету Микита Потураєв. — «Зараз для України це надважливі теми, тому що все це моніторить Єврокомісія. Усі ці аспекти детально вивчаються, що впливає безпосередньо на процес переговорів».

За результатами слухань було прийнято рішення рекомендувати Кабінету Міністрів здійснити виконання Плану організації підготовки проєктів актів та інших завдань, необхідних для реалізації Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а також посилити інституційну спроможність і збільшити фінансування Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що ці кроки дозволять реалізувати норми закону, посилити національну безпеку та зменшити вплив релігійних структур, пов’язаних із РПЦ, на життя українців.