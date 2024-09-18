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СБУ прийшла з обшуком до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві

Правоохоронці отримали дані про поширення там кремлівської пропаганди. 

СБУ прийшла з обшуком до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві
Фото: відкриті дані

Вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря (УПЦ МП). Про це повідомили джерела LB.ua.

За даними співрозмовників, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України. Деталі обшуків поки невідомі. 

Фото: надано джерелами

Київський Свято-Введенський монастир – чоловічий монастир, що був заснований наприкінці 19-початку 20 століття. Належить до УПЦ МП.

Діяльність пов'язаних із РПЦ релігійних організацій в Україні заборонена – наразі уряд напрацьовує відповідне законодавство для перевірки такого зв'язку та позбавлення їх реєстрації. Однак ще до ухвалення закону СБУ проводила обшуки в разі отримання інформації про ворожу діяльність у релегійних організаціях. 

Станом на січень СБУ відкрила сім проваджень проти духівників УПЦ МП.

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