СБУ прийшла з обшуком до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві

Правоохоронці отримали дані про поширення там кремлівської пропаганди.

Вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря (УПЦ МП). Про це повідомили джерела LB.ua.

За даними співрозмовників, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України. Деталі обшуків поки невідомі.

Фото: надано джерелами

Київський Свято-Введенський монастир – чоловічий монастир, що був заснований наприкінці 19-початку 20 століття. Належить до УПЦ МП.

Діяльність пов'язаних із РПЦ релігійних організацій в Україні заборонена – наразі уряд напрацьовує відповідне законодавство для перевірки такого зв'язку та позбавлення їх реєстрації. Однак ще до ухвалення закону СБУ проводила обшуки в разі отримання інформації про ворожу діяльність у релегійних організаціях.

Станом на січень СБУ відкрила сім проваджень проти духівників УПЦ МП.