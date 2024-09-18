Постраждалих через пожежу немає, але зазнали пошкоджень сусідні будівлі.

У Львові згоріла будівля кінотеатру "Дзвін".

Про це повідомила Львівська міська рада.

"Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі «Дзвін», що біля памʼятника Бандери у Львові. Приміщення повністю вигоріло. За попередньою інформацією причина пожежі - підпал", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання.

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Фото: Львівська міськрада У Львові згорів кінотеатр "Дзвін"

Фото: Львівська міськрада У Львові згорів кінотеатр "Дзвін"

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