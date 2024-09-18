У Львові згоріла будівля кінотеатру "Дзвін".
Про це повідомила Львівська міська рада.
"Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі «Дзвін», що біля памʼятника Бандери у Львові. Приміщення повністю вигоріло. За попередньою інформацією причина пожежі - підпал", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання.
Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.
В липні у Львові затримали двох паліїв авто військовослужбовців.