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Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині

На Полтавщині горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га. Тим часом на території Лиманського лісництва вогонь пройшов близько 350 га лісу.

Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині
Фото: ДСНС

Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині, повідомляє ДСНС. 

В Полтавському районі через великі пориви вітру та тривалу відсутність опадів вогонь стрімко поширився на значну територію. Наразі вогонь пройшов площу близько 700 га.

Горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га. Евакуйовано 53 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Собківка. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється.

На території Лиманського лісництва вогонь пройшов близько 350 га лісу. Наразі загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.

До гасіння пожежі залучені понад 350 рятувальників та майже 70 одиниць техніки.

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