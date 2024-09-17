Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять

У Верховній Раді відбулася нарада стосовно заборони мобілізувати українців від 18 до 25 років. Учора профільний комітет одностайно підтримав ухвалення відповідного законопроєкту в другому читанні, тож його мали б розглянути вже цього тижня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що нарада з цього питання була, але "всіх деталей він озвучити не може". Нібито має бути наказ про зупинку мобілізації українців від 18 до 25 років, поки відповідний законопроєкт на розгляді.

"А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії", – додав він.

Стефанчук звернув увагу, що потрібно зрозуміти, яким чином замінять у війську тих, кого вже мобілізували.

Колега Гончаренка по фракції Ірина Геращенко уточнила, що участь у нараді брали представник Генштабу і міністерства оборони.

"За підсумками прийнято рішення, що невідкладно видано наказ МО про неможливість мобілізації осіб 18-25 років, які мають статус обмежено придатних. Також особи, які вже мобілізовані (18-25, обмежено придатні) не можуть бути відправлені на 0, в штурмові війська. І на наступні пленарні тижні буде винесено законопроєкт 11379-д, який узаконить ці норми офіційно й закріпить норму щодо демобілізації обмежено придатних 18-25 років", – пояснила депутатка.