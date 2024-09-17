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Головне за ніч та ранок вівторка, 17 вересня: атака БпЛА на Суми, 157 боєзіткнень, показова страта українського полоненого

Нічна повітряна атака, 157 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок вівторка, 17 вересня: атака БпЛА на Суми, 157 боєзіткнень, показова страта українського полоненого
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

У ніч на 17 вересня росіяни "шахедами" завдали удару по Сумах. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Над областю збили 16 "шахедів".

Водоканал перейшов на аварійно-резервне живлення.Система водовідведення функціонує. Вода подається в місто з пониженим тиском. Є пошкодження в енергосистемі.

Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, у зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Загиблих та поранених внаслідок нічної атаки на Суми немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні відбулося 157 бойових зіткнень. Росія завдала 84 авіаударів (скинула 127 КАБів). Крім того, здійснила 4030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 окупантів. Російська армія від початку вторгнення втратила близько 635 880 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 вересня, з 19.00 по 06.00, Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". ППО збила 34 ударні БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах України, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 51 ударного БплА. Росія запускала безпілотники із Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму.

Унаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого, який був із перевʼязаними скотчем руками, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?" – зазначив омбудсмен.

Він повідомив, що направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", – наголосив уповноважений.

Офіс генерального прокурора відкрив провадження за фактом убивства українського військового окупантами. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Компанія Meta (Facebook) заявила, що забороняє низку російських державних медіа-мереж через “іноземне втручання”, пише DW.

Список заборонених засобів масової інформації включає пропагандистський канал RT і “Россия сегодня”. Компанія зазначила, що медіа-мережі використовували обманну тактику для проведення таємних операцій впливу в Інтернеті.

“Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. “Россия сегодня”, RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших додатках у всьому світі через іноземне втручання”, ‒ йдеться в заяві компанії.

Подробиці – в новині.

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