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Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Український військовий був із перевʼязаними скотчем руками.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого, який був із перевʼязаними скотчем руками.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?" – зазначив омбудсмен. 

Він повідомив, що направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", – наголосив уповноважений. 

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