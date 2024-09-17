На Херсонщині через агресію РФ загинули двоє осіб, з них – одна дитина

Упродовж доби через російську агресію загинули двох жителів Херсонщини. Серед загиблих є одна дитина. Поранені троє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Зміївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в заклад культури та житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 4 "Shahed-131/136".

В ніч на 15 вересня російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині.