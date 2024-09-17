Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч

Президент Росії Володимир Путін наказав збільшити чисельність збройних сил країни на 180 тис. осіб.
Про це повідомляє CNN з посиланням на оприлюднений Кремлем документ.
Таким чином загальна чисельність російського військового персоналу досягне майже 2,4 млн осіб. З них 1,5 млн осіб - безпосередньо військовослужбовці.
Зазначається, що новий штатний розклад набуде чинності в грудні.
Це вже третє збільшення кількості російської армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.