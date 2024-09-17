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Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч

Таким чином, у армії РФ має стати 1,5 млн військовослужбовців.

Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч
Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч (архівне фото)
Фото: змі окупантів

Президент Росії Володимир Путін наказав збільшити чисельність збройних сил країни на 180 тис. осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на оприлюднений Кремлем документ.

Таким чином загальна чисельність російського військового персоналу досягне майже 2,4 млн осіб. З них 1,5 млн осіб - безпосередньо військовослужбовці. 

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Зазначається, що новий штатний розклад набуде чинності в грудні.

Це вже третє збільшення кількості російської армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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