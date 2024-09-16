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Росіяни за день атакували 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів області.

Росіяни за день атакували 11 громад Сумщини
Росіяни за день атакували 11 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 16 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи. 

Білопільську громаду росіяни атакували мінометами, артилерією та КАБом.

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Також КАБи росіяни скинули на Миколаївську, Хотінську, Новослобідську та Юнаківську громади.

По Краснопільській, Дружбівській громаді ворог бив різними дронами, а по Ворожбянській - "Шахедами".

Великописарівську громаду армія РФ атакувала дронами, артилерією та КАБами.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли мінометами та дронами, а Шалигинську - мінометами та артилерією.

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