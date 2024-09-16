Зокрема, агенція використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян.

Журналісти викрили діяльність з дезінформації агенції, яка працює на Кремль

Європейські медіа дослідили документи, отримані внаслідок витоку підсанкційної в США та ЄС організації “Агенція соціального дизайну” (“АСД”). Вона, за твердженням американських правоохоронців, працює на замовлення адміністрації президента РФ.

Про це йдеться у матеріалі “Радіо Свобода”.

Зазначається, що внутрішні документи отримали німецькі медіа Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR, та естонське інтернет-ЗМІ Delfi. Згодом їх дослідили “Схеми” (Радіо Свобода) у співпраці з десятком європейських редакцій.

Журналісти виявили, що “АСД”, яким керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян. Це стосується й лідерів західних країн, які підтримують Україну. Водночас агенція просуває інтереси Росії та європейських політиків, які є союзниками РФ.

Джерела медіаконсорціуму у західній розвідці на умовах анонімності повідомили, що за їхніми оцінками, отримані журналістами файли є автентичними.

Як йдеться у непублічній відеопрезентації компанії, “АСД” позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід, зокрема аналіз західного інформаційного поля, визначення потенційних загроз, пропозиції варіантів протидії таким викликам та їхню реалізацію.

Згідно з відеопрезентацією, команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами:

моніторинг: 24-х співробітники щоденно аналізують проросійські та антиросійські статті й дописи понад тисячі лідерів думок шістьма мовами та складають довідки про потенційні інфоприводи.

аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані “темники” для виконавців.

креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють до них карикатури.

Згідно з отриманими журналістами документами, з січня по квітень 2024 року команда “АСД” виробила 39,899 одиниці контенту:

“посты” (31,059)

“видеоролики и видеомемы” (4,641)

“статьи лонгриды и шортриды” (1,455)

“мемы и графики” (2,516)

“фейки – спецсообщения” (238)

Також “АСД” розповсюджує підробки офіційних документів, наприклад, пресрелізів МВС Німеччини та Митної служби Польщі.

Крім того, журналісти “Схем” знайшли у витоку “АСД” свідчення про фальшування українських урядових документів.

У таблиці “Реестр фейков и допреальности – УКК” у стовпчику “Название фейка” міститься “Приказ из ОП о зачистке”, де прикріплений документ нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати “інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту” Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року.

Згідно з супровідними документами, мета цього фейку - звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

Також у “реєстрі фейків та допреальності” є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради.

Метою цього фейку є “дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ”.

Також аналітики “АСД” ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми та використовують їх для поляризації суспільства - це, зокрема, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ.

Для розколу суспільства використовують складні взаємовідносини Володимира Зеленського з Петром Порошенком, Віталієм Кличком та Валерієм Залужним.

Російські боти просувають деструктивні та проросійські наративи в українському сегменті соціальних мереж через меми, карикатури і фейки.

Втім, російський слід таких “вкидів” викривають через граматичні та логічні помилки.

Йдеться, серед іншого, про інфографіку, яка мала сприяти розколу українського суспільства, протиставляючи тих, хто підтримує президента Володимира Зеленського, тим, хто підтримує ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного.

“АСД” ретельно фіксує діяльність своїх ботів, які залишають коментарі під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів та українських медіа.

За інформацією документа “Статистика работы Центра С” з витоку “АСД”, з січня по квітень 2024 команда опублікувала майже 34 млн коментарів.

Згідно з документами з витоку “АСД”, члени команди створюють та тиражують у соцмережах стилізовані під матеріали західних медіа сфабриковані відеосюжети, спрямовані проти України.

У одному з них, нібито авторства німецького видання Bild, йдеться про те, що українські біженці намагались спалити російський прапор і підпалили будинок німців, які дали їм притулок.

Фактчекери StopFake довели, що цей сюжет сфальсифікований, а сама історія з пожежею – вигадана.

Деякі з чисельних фейків “АСД” про Україну підхопила, зокрема, й американська конгресвумен від республіканців Марджорі Тейлор Грін, яка виступає проти допомоги Україні. А створений “АСД” мем із зображенням Володимира Зеленського поширив у соцмережі Х Ілон Маск.

Також, згідно з отриманими журналістами документами, в “АСД” намагалися впливати на парламентські вибори в ЄС, що відбувалися в червні 2024 року. Вони малидопомагати правим силам, які мали б просувати проросійські наративи.

Особливо в “АСД” підтримували партії “Альтернатива для Німеччини” та французький “Національний Фронт”, чиї рейтинги прагнули підняти до 20%.

Крім того, згідно з документами витоку, політтехнологи Гамбашидзе стоять за запуском та розкруткою “політичного руху” прокремлівського політика Віктора Медведчука “Другая Украина”.

Про створення цього “руху” обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив у січні 2023 року.