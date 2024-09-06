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Головною ціллю масштабної російської кампанії з дезінформації у Європі була Німеччина

Однак росіяни намагалися повпливати на громадян і інших країн, аби посіяти в них сумнів щодо доцільності допомоги Україні та статусу США. 

Головною ціллю масштабної російської кампанії з дезінформації у Європі була Німеччина
Фото: EPA/UPG

ФБР викрила Росію в маніпулюванні німецькими, французькими, італійськими і британськими політиками, журналістами, бізнесменами та іншими інфлюенсерами. Метою кремлівської операції в Європі був розкол, дискредитація Сполучених Штатів Америки та підрив підтримки України – про це свідчать російські документи й протоколи, пише Politico.

Американське ФБР отримало російські документи, що свідчили про декілька кампаній, спрямованих проти європейців. У 277-сторінковому досьє детально описали плани Росії.

Російське "Соціальне дизайн-агентство" планувало впливати на думки людей через реальні публікації і коментарі в соцмережах, щоб обійти захист від ботів. За інформацією ФБР, це "агентство" діє за наказом заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. 

У російських документах метою кампанії назвали виклик в аудиторії раціональної та емоціональної реакції. ІПСО також покладалася на сайти-двійники відомих західних медіа, де замість справжніх новин і аналітики були фейки. Для цього створили фейкові домени Reuters, Der Spigel, Bild, Le Monde та інших популярних ЗМІ. 

На думку ФБР, головною ціллю дезінформації в Європі була Німеччина.

"Німеччина більш залежна, ніж Франція", – йшлося в одному з російських документів про економічний зв'язок Берліна та експорту газу з Росії. 

"Насамперед нам треба дискредитувати США, Велику Британію та НАТО", – цитували докази російських планів у ФБР.

Другою метою було посіяти в німців сумнів щодо ефективності санкцій. 

Однак не лише Німеччина, а і Франція були цілями іншої кампанії, покликаної дестабілізувати ситуацію та поширити фейкові наративи. 

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