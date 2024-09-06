Німеччина не змінила позиції щодо українських ударів по Росії

Німецькі та українські військові поряд із зенітно-ракетними комплексами «Патріот» під час візиту Президента України Володимира З

Німеччина не змінила позиції щодо українських ударів далекобійною зброєю по Росії. Про це на полях засідання в форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters. Водночас він запевнив у тому, що підтримка України з боку Німеччини триватиме стільки, скільки потрібно.

На сьогоднішнє засідання Контактної групи з питань оборони України вперше особисто приїхав Володимир Зеленський. Він закликав союзинків поставити на поле бою все озброєння, яке вони обіцяли, а також наголосив на важливості надання Україні далекобійних можливостей для ударів по ворогу.

У день "Рамштайну" вже декілька країн-союзниць повідомили про нову підтримку. Велика Британія надасть сотні ракет для ППО, США виділять пакет допомоги на $250 млн, Німеччина надасть гаубиці.