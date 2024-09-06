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Німеччина не змінила позиції щодо українських ударів по Росії

Але обіцяє підтримувати стільки, стільки потрібно.

Німеччина не змінила позиції щодо українських ударів по Росії
Німецькі та українські військові поряд із зенітно-ракетними комплексами «Патріот» під час візиту Президента України Володимира З
Фото: EPA/UPG

Німеччина не змінила позиції щодо українських ударів далекобійною зброєю по Росії. Про це на полях засідання в форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters. Водночас він запевнив у тому, що підтримка України з боку Німеччини триватиме стільки, скільки потрібно. 

На сьогоднішнє засідання Контактної групи з питань оборони України вперше особисто приїхав Володимир Зеленський. Він закликав союзинків поставити на поле бою все озброєння, яке вони обіцяли, а також наголосив на важливості надання Україні далекобійних можливостей для ударів по ворогу. 

У день "Рамштайну" вже декілька країн-союзниць повідомили про нову підтримку. Велика Британія надасть сотні ракет для ППО, США виділять пакет допомоги на $250 млн, Німеччина надасть гаубиці. 

  • Україна закликає союзників дозволити бити далекобійною зброєю по військових цілях у Росії, щоб захистити цивільних. Удари по літаках, з яких росіяни бомбардують міста, вбиваючи людей, допомогли б зберегти більше життів. 
  • За відсутності такого дозволу Київ намагається наростити власні ударні спроможності. 
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