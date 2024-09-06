Ллойд Остін анонсував пакет військової допомоги Україні на $250 млн

Поки невідомо, що саме входить до пакета.

Глава Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн. Його має оголосити сьогодні президент США Джо Байден.

Про це Остін сказав на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України, пише "Європейська правда".

"Я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", – зазначив глава Пентагону, проте не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Він наголосив, що якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо Україна не вільна, світ не є у безпеці", – додав він.

Раніше ЗМІ писали про те, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України. Адже 30 вересня у США завершується фіскальний рік, і майже 6 мільярдів, виділених на допомогу Україні, можуть "згоріти".