Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
ГоловнаСвіт

Ллойд Остін анонсував пакет військової допомоги Україні на $250 млн

Поки невідомо, що саме входить до пакета.

Ллойд Остін анонсував пакет військової допомоги Україні на $250 млн
Міністр оборони США Ллойд Остін після виступу про допомогу Україні
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Глава Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн. Його має оголосити сьогодні президент США Джо Байден.

Про це Остін сказав на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України, пише "Європейська правда".

"Я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", – зазначив глава Пентагону, проте не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Він наголосив, що якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо Україна не вільна, світ не є у безпеці", – додав він.

Раніше ЗМІ писали про те, що Білий дім активно обговорює з Конгресом проблему наближення дедлайну для одного із механізмів військової допомоги для України. Адже 30 вересня у США завершується фіскальний рік, і майже 6 мільярдів, виділених на допомогу Україні, можуть "згоріти". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies