Історик, який вгадав результати 9 з 10 останніх виборів президента США, зробив ставку на Гарріс

Один з найуспішніших американських політичних прогнозистів Аллан Ліхтман заявив, що у листопаді новим президентом США має бути обрана Камала Гарріс.

Як пише The Hill, історик є автором унікальної методики визначення майбутнього глави держави, яка заснована на 13 пунктах-питаннях "Ключі до Білого дому". Враховується партійна ситуація на момент виборів, зміни у державній політиці за часів нинішньої адміністрації, наявність скандалів чи масових заворушень, військові чи дипломатичні успіхи або провали і навіть такий суб'єктивний параметр як харизматичність кандидата.

Метод Ліхтмана довів свою дієвість: за 10 виборчих кампаній історик зробив лише одну-єдину помилку у прогнозі. Це сталося у 2000 році, коли він схилявся до перемоги Ала Гора, але Овальний кабінет отримав Джордж Буш-молодший. Втім в історика є виправдання: це був той випадок, коли кандидат, що виграв народне голосування, програв за кількістю виборників у штатах.

Ліхтман переконаний, що цього разу перемога дістанеться демократам, адже вісім із 13 критеріїв працюють на користь Камали Гарріс. Цікаво, що при цьому історик вважає віцепрезидентку нехаризматичною.