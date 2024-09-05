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Україна отримає від Канади ЗРК NASAMS на початку 2025 року

Канада замовила 10 таких установок у виробників. 

Україна отримає від Канади ЗРК NASAMS на початку 2025 року
NASAMS
Фото: Мілітарний

На початку 2025 року Канада передасть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS, йдеться на CBC News.

Торонто приєдналося до замовлення США на купівлю 10 установок для України. Однак постачання дуже розтягнулося в часі.

Пропозицію про придбання ЗРК обговорювали ще наприкінці листопада 2022 року ексочільниця канадського Міноборони Аніта Ананд і глава Пентагону Ллойд Остін. 

Оскільки Канада купувала установки через США, то була необхідною згода Конгресу. Також тривалим процесом є виготовлення озброєння.

Канадський міністр оборони Білл Блер повідомив, що 10 ЗРК NASAMS, замовлених Сполученими Штатами, виробляють Raytheon та Kongsberg Defence і Aerospace. Виготовлення мають завершити до кінця цього року.

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