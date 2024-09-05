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​Канцлер Австрії запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів України та Росії

"Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на рівних", - заявив Негаммер.

​Канцлер Австрії запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів України та Росії
Канцлер Австрії Карл Негаммер
Фото: trend

Канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів України та Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Канцлер наголосив, що перемовини мають відбуватися "без попередніх умов".

"Ми приймаємо до відома заяви президента Росії щодо його відкритості для мирних переговорів із Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на рівних", - зазначив Негаммер.

Канцлер підкреслив, що "Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і служити місцем проведення переговорів" як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ.

  • Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024" заявив, що діалог із Росією про закінчення війни наразі неможливий. З Володимиром Путіним зараз неможливі компроміси, а діалог – порожній і беззмістовний, бо диктатор не хоче дипломатичного закінчення війни.
  • До речі, неможливість прямих переговорів із Путіним Зеленський раніше закріпив відповідним указом. 
  • Раніше президент Чехії Петр Павел озвучив думку, що США спільно з Китаєм, Європейським Союзом та всіма демократичними країнами світу мають підштовхнути Україну та Росію до переговорів про мир. 
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