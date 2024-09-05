​Канцлер Австрії запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів України та Росії

Канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів України та Росії.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Канцлер наголосив, що перемовини мають відбуватися "без попередніх умов".
"Ми приймаємо до відома заяви президента Росії щодо його відкритості для мирних переговорів із Україною. Будь-які переговори мають відбуватися без попередніх умов та на рівних", - зазначив Негаммер.
Канцлер підкреслив, що "Австрія буде готова підтримати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і служити місцем проведення переговорів" як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ.
- Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024" заявив, що діалог із Росією про закінчення війни наразі неможливий. З Володимиром Путіним зараз неможливі компроміси, а діалог – порожній і беззмістовний, бо диктатор не хоче дипломатичного закінчення війни.
- До речі, неможливість прямих переговорів із Путіним Зеленський раніше закріпив відповідним указом.
- Раніше президент Чехії Петр Павел озвучив думку, що США спільно з Китаєм, Європейським Союзом та всіма демократичними країнами світу мають підштовхнути Україну та Росію до переговорів про мир.