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​Президент Чехії: світові лідери мають підштовхнути Україну і Росію до переговорів навіть за умови окупації частини територій

Після закінчення війни Україну треба прийняти до ЄС і НАТО, аби запобігти новій агресії з боку РФ.

​Президент Чехії: світові лідери мають підштовхнути Україну і Росію до переговорів навіть за умови окупації частини територій
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

США спільно з Китаєм, Європейським Союзом та всіма демократичними країнами світу мають підштовхнути Україну та Росію до переговорів про мир.

Таку думку озвучив президент Чехії Петр Павел у подкасті PoliTalk, передають Novinky.

"Я більше притримуюся думки, що за кілька років обидві сторони зрозуміють, що продовжувати війну неможливо, і переговори відбудуться. Зокрема, істотний внесок у це мають зробити світові держави, не лише США, а й Китай. І підштовхнути обидві країни до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані", - сказав Павел. 

За його словами, нинішня операція Києва у Курській області РФ може бути аргументом на столі перемовин і "отримавши контроль над частиною території Росії, вона (Україна - Ред.) опиниться у сильнішій позиції".

Павел сказав, що справедливий мир означає повернення усіх територій нашої держави та компенсацію за завдану шкоду, але "реальність буде трохи іншою".

"Якщо мирні переговори відбудуться, то, швидше за все, ми ще довго говоритимемо про окупацію Росією частини української території. З точки зору демократичних країн, які заявляють про дотримання міжнародного права і Статуту ООН, має статися так, що ми дотримуватимемося угоди між воюючими сторонами, але не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії. Ми вважатимемо території, окуповані Росією, тимчасово окупованими під час відновлення суверенітету України над територією, яку вона зараз контролює", - сказав чеський президент.

Він додав, що Росія має ресурси, аби воювати довгий час, і наголосив на підтримці нашої держави з боку Заходу: "Якщо ми хочемо надати Україні кошти для ефективної оборони, ми маємо дати їй усе, що їй потрібне. Ми повинні дозволити їй завдавати ударів по території Російської Федерації".

Павел вважає, що після закінчення війни Україну необхідно прийняти до ЄС і НАТО, аби запобігти повторному вторгненню у майбутньому.

"Залишити Україну у вакуумі безпеки означало б погодитись на майбутню війну. Але водночас вести інтенсивні переговори з Росією щодо відновлення системи безпеки у Європі. Ми дещо недооцінили ці дебати після анексії Криму у 2014 році", - сказав лідер Чехії.

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