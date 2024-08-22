Клірик-ювелір УПЦ (МП) із Луганщини, який продає золоті вироби до РФ, отримав заочну підозру

Зокрема, він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру клірику-ювеліру УПЦ (МП) із Луганщини, який продає золоті вироби до Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка. Окрім церковного сану фігурант має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора.

Серед постійних клієнтів клірика – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій.

Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни-агресора, сплачуючи «податки» до окупаційної адміністрації гауляйтера Пасічника.

Як свідчать матеріали провадження, після окупації частини території Луганської області фігурант одним з перших «перереєстрував» компанію відповідно до «законодавства» РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який очікував приходу росіян на Вінниччину. У спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна та закликав до підтримки рашистів.