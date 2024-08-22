Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт Курської області: Зеленський заслухав у Сумській області доповідь

Президент Володимир Зеленський відвідав прикордоння в Сумській області та провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником ОВА. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Сирський доповів про обстановку в районі активних дій у Курській області та на лінії фронту в Україні. Він проінформував про кроки задля посилення оборони на Торецькому і Покровському напрямках, де окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля.

"У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль іще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території", – йдеться у повідомленні.

Керівник ОВА Володимир Артюх зі свого боку повідомив, що після початку Курської операції в Сумській області знизилася кількість обстрілів і загиблих цивільних.