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Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт Курської області: Зеленський заслухав у Сумській області доповідь

Президент відвідав прикордоння. 

Президент Володимир Зеленський відвідав прикордоння в Сумській області та провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником ОВА. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента. 

Сирський доповів про обстановку в районі активних дій у Курській області та на лінії фронту в Україні. Він проінформував про кроки задля посилення оборони на Торецькому і Покровському напрямках, де окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля. 

"У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль іще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території", – йдеться у повідомленні. 

Керівник ОВА Володимир Артюх зі свого боку повідомив, що після початку Курської операції в Сумській області знизилася кількість обстрілів і загиблих цивільних. 

  • Українська армія створює в Курській області військову комендатуру, щоб підтримувати порядок і забезпечувати цивільних. Операція в цій області триває 6 серпня. 
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