На Донеччині затримали інформаторку, яка “зливала” рашистам локації ЗСУ біля Нью-Йорка

Ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російської розвідки, яка «зливала» рашистам локації Сил оборони на Донеччині.

У зоні особливої уваги ворога були бойові позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити селище Нью-Йорк.

Крім цього, фігурантка намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху українських військ, які обороняють населений пункт.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення селища, де наразі тривають важкі бої.

Співробітники СБУ затримали російську інформаторку у ході контрдиверсійних заходів на передовій, коли вона намагалася евакуюватися із селища у прифронтовий район.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників. Зв'язок з розвідкою РФ жінка дистанційно підтримувала через матір свого чоловіка, яка проживає в Росії та перебуває у полі зору спецслужби країни-агресора.

Для збору розвідувальних відомостей інформаторка регулярно обходила фронтову місцевість, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Додатково фігурантка «втемну» використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов.

Потім вона узагальнювала зібрані дані, надиктовувала їх у голосових повідомленнях та відправляла «зв’язковій» в Росію.

Під час затримання у ворожої інформаторки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.