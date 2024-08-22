Фахівці вилучили небезпечний предмет і транспортували його для знищення.

На Київщині сапери вилучили бойову частину російського безпілотника.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У с. Пилиповичі Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили бойову частину безпілотника типу "Shahed" 136", - йдеться в повідомленні.

На місці фахівці вилучили небезпечний предмет і транспортували його для знищення.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, 20 серпня ночі та зранку росіяни намагалися атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами протиповітряної оборони.