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На Київщині знайшли бойову частину російського "шахеда"

Фахівці вилучили небезпечний предмет і транспортували його для знищення. 

На Київщині знайшли бойову частину російського "шахеда"
Фото: ДСНС

На Київщині сапери вилучили бойову частину російського безпілотника.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У с. Пилиповичі Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили бойову частину безпілотника типу "Shahed" 136", - йдеться в повідомленні.

На місці фахівці вилучили небезпечний предмет і транспортували його для знищення. 

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, 20 серпня ночі та зранку росіяни намагалися атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами протиповітряної оборони. 

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